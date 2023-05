Schauspielerin Samantha Weinstein ist mit 28 Jahren gestorben. Der Star des "Carrie"-Remakes hatte Eierstockkrebs.

Samantha Weinstein (1995-2023) ist gestorben. Die kanadische Schauspielerin, die 2013 im Remake von "Carrie" die Highschool-Schülerin Heather spielte, wurde nur 28 Jahre alt. Laut dem US-Branchenportal "The Hollywood Reporter" starb sie am 14. Mai im Princess Margaret Hospital in Toronto an Eierstockkrebs. Dem Bericht zufolge sagte der Agent der Schauspielerin, Weinstein habe noch bis zum 4. Mai an Aufzeichnungen für eine Sprecherrolle gearbeitet. "Wir alle vermissen sie schrecklich", wird der Agent von "The Hollywood Reporter" zitiert.

Auf dem Instagram-Account der Schauspielerin heißt es: "Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben mit Reisen um die Welt, dem Vertonen einer Fülle von Cartoon-Tieren, Musik machen, und mit mehr Wissen über das Leben als die meisten Menschen macht sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Abenteuer."

Karriere begann bereits als Kind

Weinstein wurde am 20. März 1995 in Toronto geboren, begann bereits mit sechs Jahren ihre Schauspielkarriere und feierte mit zehn Jahren ihren Durchbruch mit der Rolle als Josephine in "Big Girl" - ein erfolgreicher kanadischer Kurzfilm. Viele Rollen folgten, darunter 2013 das "Carrie"-Remake, bei dem sie mit Chloë Grace Moretz (26) vor der Kamera stand. Die Nachwuchsschauspielerin arbeitete zudem als Synchronsprecherin, unter anderem für Animationsserien. Auch als Singer-Songwriterin war sie bekannt.