Sami Slimani (30) wohnt seit Sommer 2019 in Dubai. Dort hält er sich aktuell aber gar nicht auf. Warum, verriet er jetzt der Nachrichtenagentur spot on news. "Tatsächlich befinde ich mich derzeit in Stuttgart bei meiner Familie", so der YouTube-Star und Influencer. Er sei aufgrund des gesundheitlichen Zustands seiner Schwester, Dounia Slimani, vor Wochen angereist und könne, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, nicht zurückfliegen.

Allzu schlimm scheint das für den 30-Jährigen nicht zu sein, ist er über Ostern doch im Kreise seiner Liebsten. Pläne hat er kaum. "Die Osterfeiertage werde ich so entspannt wie möglich gestalten", meint Slimani. Was genau er sich darunter vorstellt? Womöglich "einen Spaziergang im Wald oder eine kleine Wanderung mit der Familie". Vor allem freue er sich aber auf "das leckere Essen meiner Mutter".

Ein Stück Normalität

Und auch sonst weiß sich der YouTuber und Inhaber einer Marketing-Agentur zu beschäftigen. "Zum Glück erlaubt es mir meine Arbeit, von überall aus in der Welt arbeiten zu können." Zudem treibe er täglich Sport, probiere sich in der Küche aus, lese viel und meditiere. "Das hilft mir die Zeit so normal wie möglich zu gestalten."