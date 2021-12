Sie sind das Traumpaar von "Bachelor in Paradise": Jetzt haben die werdenden Eltern Samira und Serkan das Babygeschlecht verraten.

Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) haben Mitte Dezember beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen (via RTL+) nicht nur verraten, dass sie noch immer ein Paar sind, sondern auch Eltern werden. Bei einer großen "Gender Reveal"-Party haben die beiden nun im Beisein ihrer Freunde und Familie das Babygeschlecht enthüllt.

Konfetti, Luftballons und ehemalige "BiP"-Kollegen

Das rosa Konfetti in einem aufgeplatzten Luftballon hat es bei der kleinen Zeremonie verraten: Das Paar erwartet eine Tochter, was bei beiden für Begeisterung, Umarmungen und Luftsprünge sorgte. Eindrücke von der Feierlichkeit teilten sowohl der werdende Vater als auch die Gäste in Instagram Storys. Die Party ließen sich unter anderem die "Bachelor in Paradise"-Kollegen Lorik Bunjaku und Moritz Breuninger sowie Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlović nicht entgehen.

Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben sich in der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" gefunden. In der RTL-Kuppelshow treffen Singles aufeinander, die beim "Bachelor" oder bei der "Bachelorette" ihr Liebesglück nicht gefunden haben und erneut auf die Suche gehen. "Für mich war es klar, dass sie die Mutter meiner Kinder wird", erzählte Yavuz in der Wiedersehensshow über seine Partnerin. Er habe so etwas zuvor noch nie gespürt und daher spiele Zeit für ihn keine Rolle. "Man muss jetzt nicht ein, zwei oder sieben Jahre zusammen sein, für mich fühlt es sich so einfach richtig an." Die werdenden Eltern haben in der Sendung außerdem verkündet, fortan gemeinsam in Regensburg leben zu wollen.