Der "The Voice"-Star Samu Haber hat Corona. Wie er selbst bekannt gab, war ein Test in Finnland positiv. Bislang habe er keine Symptome.

Der finnische Rockmusiker und "The Voice of Germany"-Coach Samu Haber (44, "(Bye Bye) Hollywood Hills") ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab er auf seinem Instagram-Account bekannt. Demnach sei er selbst von dem Ergebnis überrascht gewesen, er habe keinerlei Symptome. Es habe sich um einen Routinetest im Vorfeld einer finnischen TV-Show gehandelt. Er habe es kaum glauben können und fühle sich "ganz normal".

"Aber das ist natürlich genau das, was sie uns die ganze Zeit erzählen, wie es passiert: Du bekommst es vielleicht noch nicht einmal mit", schreibt Haber. Er begebe sich nun in Quarantäne und befolge die Anweisungen der Behörden. "In diesen Tagen ist es schwer die Balance zwischen 'Safety first' und 'Show must go on' zu finden", schreibt Haber weiter. Alles, was er jetzt tun könne, sei auf dem Sofa zu liegen, Netflix zu schauen und auf bessere Tage warten.