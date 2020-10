Samu Haber ist als Strahlemann bekannt. In einem Interview anlässlich seiner neuen Autobiografie gibt der Musiker zu: Diese Ausstrahlung hat er früher für unsaubere Geschäfte genutzt.

Samu Haber ist nicht nur als Strahlemann und Sänger der Band Sunrise Avenue bekannt. Aktuell ist er zudem wieder als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen. Doch der Musiker, der ein echtes "Sunnyboy"-Image hat, hat auch andere Seiten: In seiner neuen Autobiografie "Forever Yours", die heute erschienen ist, berichtet er von kriminellen Machenschaften in seiner Jugend.

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung hat der 44-Jährige detailliert über seine früheren Fehltritte gesprochen. Der Finne habe in seiner Jugend etwa in Spanien für eine zwielichtige Immobilienfirma gearbeitet, die Touristen über den Tisch zog. "Das Office war in einer Villa am Meer, die Chefs sahen aus wie Kino-Mafiosi." Als Mitarbeiter habe er dann gutgläubige Touristen angesprochen und sie dazu gebracht, an Gewinnspielen teilzunehmen, "bei denen sie natürlich gewannen", so Haber. "Das gehörte zum System. Dann haben wir sie in unsere Urlaubsressorts geführt und ihnen Ferienwohnrechte verkauft."

Samu Haber hat das Abenteuer gesucht

Sein Talent, Leute zu überzeugen, habe wohl an seinem "sonnigen Gemüt" gelegen, sagt der 44-Jährige. "Ich überzeugte die Leute mit meinem Charme." Dass er eine kriminelle Ader habe, verneint er aber. "Es war nicht alles richtig, was ich tat, klar." Er habe damals "als junger Mensch Hunger nach dem Leben" gehabt und das Abenteuer gesucht. "Die Firmen, für die ich arbeitete, haben genau das versprochen." Das habe ihn sehr gereizt.

Dann wurde es aber ernst: Seine ehemaligen Kollegen wurden polizeilich gesucht - ebenso Samu Haber. Der Sänger kündigte jedoch 1999 den Job und verriet wenige Jahre später den Behörden die Drahtzieher des Betrugsgeschäfts.

Doch Haber berichtete im Interview und im neuen Buch von noch mehr dubiosen Geschäften: Nachdem der Erfolg mit seiner ersten Band Sunrise ausgeblieben war, begann Haber, in seiner Heimat Finnland im "Network Marketing" zu arbeiten. Er verkaufte nicht funktionsfähige Alarmanlagen. "Ich kam vom Militärdienst und hatte keinen Job. In einer Bar erzählte mir ein Typ, wie ich schnell viel Kohle machen könne: 'Network Marketing'." Der Mann habe Samu Haber "in einen Konferenzraum eines Hotels" zu seinem Seminar mitgenommen, "so wurde ich überzeugt".

2011 kam dann der ersehnte musikalische Erfolg, den er gemeinsam mit seiner Band Sunrise Avenue feierte. Im vergangenen Jahr verkündete Haber allerdings das Aus der Band. In diesem Jahr sollte eigentlich die große Abschiedstournee stattfinden - aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Termine aber verschoben.

Samu Haber war es wichtig seinen eigenen Werdegang zu veröffentlichen, um anderen Mut zu machen: "Ich hoffe, dass diese Geschichte einige junge Menschen irgendwo da draußen ermutigt, Vertrauen in sich selbst zu haben und ihre verrückten Träume gegen alle Widerstände zu verwirklichen. Vielleicht kann der ein oder andere dabei sogar ein paar der Fehler vermeiden, die ich gemacht habe. Andererseits gehören Fehler mit zum Leben, und es ist wichtig, aus ihnen zu lernen", erklärt der Musiker auf seiner Website.

