Der Schauspieler Samuel L. Jackson (70) ist sauer. Wie er auf Instagram in einem Post mit Beweisfoto schrieb, ist er nicht sehr erfreut darüber, dass die Grafiker der Filmplakate von "Spider-Man: Far From Home" einfach ein spiegelverkehrtes Bild auf die Plakate gesetzt haben. "Köpfe werden Rollen", schreibt er dazu in einem Hashtag.

Das Problem dabei ist, dass sein Charakter Nick Fury eine Augenklappe trägt. Die ist jetzt auf einem Plakat allerdings auf der falschen Seite: Eigentlich sollte sie auf der linken Seite sein. "Spider-Man: Far From Home" läuft ab 4. Juli in den Kinos in Deutschland.