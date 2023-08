Samuel L. Jackson und seine Frau LaTanya Richardson haben ihren 43. Hochzeitstag gefeiert - auch auf Instagram.

Samuel L. Jackson (74) und seine Frau LaTanya Richardson (73) haben am Freitag 43 Jahre Ehe gefeiert.

Auf Instagram ließ Jackson seine Fans an dem privaten Moment teilhaben. Er postete ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und seiner Frau in seiner Instagram-Story und schrieb dazu, dass die vergangen 43 Jahre "blitzschnell" vorübergegangen seien.

Zu einem weiteren Bild, auf dem er auf einem Stuhl vor seiner Frau sitzt, die lächelnd hinter im posiert, verriet er: "Es sind tatsächlich 53. Sie hat mich zehn [Jahre lang] getestet. Ich habe bestanden". Dazu gibt es lachende Smileys und mehrere Herzaugen-Emojis.

Im letzten Video tanzen die beiden auf einer Yacht miteinander und werden dabei von anderen Partygästen angefeuert. Dazu schreibt Jackson: "Ich denke, wir können 43 weitere machen! Ewige Liebe!!!!!!"

Wie war das damals mit der Verlobung?

Die Schauspielerin und Produzentin und der Hollywood-Star schritten 1980 vor den Traualtar. Das Paar hat allerdings verschiedene Versionen davon, wie es zur Verlobung kam, erzählte Jackson vor einigen Jahren in einer Talkshow. "Meine Geschichte ist, dass ich eines Tages nach Hause kam und [LaTanya] bereits diese Einladungen ausgedruckt hatte, mir einen Stapel davon gab und sagte 'Sei da'", erzählte Jackson der Moderatorin Jennifer Hudson (41).

LaTanya allerdings sei der Meinung, dass er ganz klassisch bei ihrem Großvater um ihre Hand angehalten habe. "Das ist wahrscheinlich, was passiert ist, weil ich damals auf Drogen war und zu der Zeit nicht wusste, was zur Hölle los ist", erklärte der "Pulp Fiction"-Star. Und gab zu: "Also hat sie wahrscheinlich recht!"

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die heute 41-jährige Zoe.