Franjo und Verona Pooth werden ihren Sohn wohl weiterhin in den USA besuchen müssen. San Diego möchte dort seine Golfkarriere fortsetzen.

Nach zwei Jahren an der Golf-Akademie in Tampa, Florida, hat San Diego Pooth (19) nun seinen Schulabschluss in der Tasche - und schmiedet bereits weitere Pläne für seine berufliche Zukunft. Eigentlich hatten seine Eltern, Verona (55) und Franjo Pooth (53), gehofft, dass ihr Sprössling nun wieder zurück nach Deutschland kommt. Aber der 19-Jährige wolle in den USA bleiben, wie er nun RTL.de im Interview verrät.

Model-Job finanziert seinen Lebensunterhalt

Dort möchte der Promi-Sohn nun für ein weiteres Jahr seine Fähigkeiten als Golfer ausbauen. Finanzieren könne und wolle er sich das Leben in den USA aber selbst. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet San Diego Pooth zusätzlich als Fashion-Model und ist bei der bekannten Modelagentur Elite unter Vertrag.

Nachdem er jüngst aus seiner Studenten-WG ausgezogen ist, sucht San Diego Pooth nun nach einer neuen Wohnung, die er sich mit seinen Golfer-Kumpels teilen wolle.

Franjo Pooth: Sohn San Diego "braucht seinen Freiraum"

Dass er vorerst nicht zurück nach Deutschland kommt, haben Verona und Franjo Pooth inzwischen akzeptiert. "Er ist jetzt auch in dem Alter, wo er seinen Freiraum braucht", so der Unternehmer und zweifache Vater. "Aber ich hänge natürlich wahnsinnig an ihm. Wir haben eine ganz enge Beziehung", erzählt er RTL. Vater und Sohn sehen ihr Verhältnis inzwischen als "richtig gute Freundschaft". Zum Schulabschluss ihres Sohnes sind die beiden auch in die USA gereist.

Neben San Diego haben Verona und Franjo Pooth noch Sohn Rocco (geb. 2011). Seit 2004 sind die TV-Berühmtheit und der Unternehmer verheiratet.