Sandra Bullock (54, "Gravity") hat zwei schwierige Monate hinter sich. Im September starb ihr Vater John, wenige Wochen später verlor sie ihre beiden geliebten Hunde Poppy und Ruby. Doch statt in ihrer eigenen Trauer zu versinken, denkt die Schauspielerin an andere und spendete im Zuge der verheerenden Brände in Kalifornien 100.000 Dollar an die Organisation "Humane Society of Ventura County". Die bedankten sich in einem offiziellen Statement auf ihrem Facebook-Account bei der 54-Jährigen.

Seit die Feuer ausbrachen, sind die Mitarbeiter und Helfer der Organisation pausenlos damit beschäftigt, Tiere aus der Flammenhölle zu befreien und umzusiedeln. Auch als Patrick Dempseys (52, "Grey's Anatomy") Farm in Malibu abbrannte, waren die Helfer vor Ort und konnten alle Tiere unversehrt retten. Die Spende Bullocks werde unter anderem dazu verwendet, den Tieren so lange einen sicheren Unterschlupf zu bieten und ihre Versorgung zu gewährleisten, bis sie zu ihrem eigenlichen Zuhause zurückkehren können.