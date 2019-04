Bekannt wurde sie als Mitglied der No Angels, im Moment steht sie für das Musical "Jesus Christ Superstar" in Wien auf der Bühne, Sandy Möllings (37) Lebensmittelpunkt liegt aber inzwischen in den USA: "Ich bin der Liebe wegen nach Los Angeles gegangen. Irgendwann möchte man einfach nicht mehr in einer Fernbeziehung stecken, sondern zusammen sein", sagt die Sängerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Mutter von zwei Söhnen (10 und 3 Jahre) ist mit dem kanadischen Singer-Songwriter Nasri Atweh (38) liiert.

Über ihren Alltag in den USA erzählt sie: "Ich nehme in Los Angeles Schauspielunterricht und ich baue Häuser um. Was mir unheimlichen Spaß macht, weil es ein kreativer Prozess für mich ist." Sie sei inzwischen in Los Angeles angekommen, so Mölling. "Was etwas gedauert hat. Wir fühlen uns inzwischen auf beiden Seiten zu Hause. Aber die Heimat und vor allem meine Familie und Freunde werden mir immer fehlen. Und auch die deutsche Gradlinigkeit."

"Meine beiden Söhne sind dabei"

Mit dem Musical "Jesus Christ Superstar", in dem Mölling die Maria Magdalena gibt, feierte sie am vergangenen Freitag Premiere und ist darin bis Ostermontag im Wiener Raimund Theater zu sehen. Ihre Kinder haben sie nach Österreich begleitet: "Meine beiden Söhne sind dabei, mein Mann ist in Los Angeles. Er wird uns im Mai in Magdeburg besuchen, wo ich Roxy in 'Chicago' spielen werde." Die Welt der Musicals liebe sie sehr, sagt sie, "und fühle mich sehr wohl damit".

Es gebe so viele tolle Musical-Rollen "und ich habe das Glück, schon in sehr coole und interessante Rollen geschlüpft sein zu dürfen. Aber natürlich gibt es noch viele tolle Stücke und Produktionen. Ich lasse es auf mich zukommen", antwortet die 37-Jährige auf die Frage nach ihrer Traumrolle.

Ein Comeback der No Angels?

Vermisst Sandy Mölling die Zeit als Sängerin mit den No Angels? "Ich schwelge manchmal gern in Erinnerungen. Aber ich glaube, alles hat seine Zeit. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden." Ein Comeback, wie es die Spice Girls gerade vormachen, "kann ich mir nicht wirklich vorstellen", sagt sie. Zusammen mit Nadja Benaissa (36), Lucy Diakovska (43), Vanessa Petruo (39) und Jessica Wahls (42) bildete sie die erfolgreiche Girlgroup. Außer mit Vanessa habe sie noch zu den anderen ehemaligen No-Angels-Stars Kontakt, verrät Mölling.

Im deutschen TV erscheint die Sängerin derzeit selten: "Ich habe mich nicht wirklich rar gemacht", meint sie. "Ich war schon immer selektiv, wenn es um TV-Formate geht. Das entscheide ich immer aus dem Bauch heraus." Sie freue sich jetzt "noch auf ein paar schöne Tage hier in Wien und dann geht's weiter nach Deutschland", sagt sie über ihre aktuellen Pläne. Sie werde zwei Wochen Zeit für ihre Familie haben, "worauf ich mich sehr freue". Anschließend zieht es Mölling nach Magdeburg, "wo ich bis zum 10. Juli in 'Chicago' als Roxy Hart auf der Bühne zu sehen sein werde. Dann geht es kurz zurück nach Los Angeles und Anfang August geht es für mich nach Stuttgart, wo ich als 'Päpstin' bis Anfang September auf der Bühne stehen werde".