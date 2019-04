Da hat sich Sara Foster (38, "Bei Anruf Liebe") wohl nicht genau genug informiert: Die Schauspielerin kam zu der Baby-Shower-Party von Kim Kardashian (38, "Keeping Up With the Kardashians") und Kanye West (41) mit einem doch eher unpassenden Geschenk im Gepäck. Das Paar lässt derzeit ein Kind von einer Leihmutter austragen und darf sich bald auf einen kleinen Jungen freuen. Foster hatte jedoch eine ordentliche Ladung an pinker Baby-Kleidung dabei und gab ihren Fehler anschließend peinlich berührt in ihrer Instagram-Story zu.

Auch wenn es ihr die werdenden Eltern vermutlich nicht verübeln werden, sieht sich die 38-Jährige gezwungen, ihr Missgeschick wiedergutzumachen. "Ich werde diese natürlich gegen Jungenkleidung eintauschen", schreibt sie.