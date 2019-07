In Deutschlands bekanntester Großfamilie wurde Hochzeit gefeiert. Sarafina Wollny (24) und ihr Freund Peter (26) haben geheiratet: "Wir haben ja gesagt", schrieb die 24-Jährige auf Instagram. Die beiden sind seit acht Jahren ein Paar und waren sieben davon verlobt.

Der Sender RTL II zitiert Sarafina mit den Worten: "Wir sind überglücklich und können den Tag noch gar nicht in Worte fassen. Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag." Gefeiert wurde demnach in großer Runde mit Familie und Freunden.

Mutter Silvia Wollny (54) war schon bei der Ankündigung der Hochzeit begeistert: "Als ich erfahren habe, dass Sarafina und Peter heiraten wollen, habe ich mich wahnsinnig gefreut", sagte die 54-Jährige zu RTL II. "Die beiden sind jetzt schon seit über acht Jahren zusammen und haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Ich freue mich auch, den Peter hier in der Familie als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen."

Ihren großen Tag teilt Sarafina Wollny auch mit den Fans: "Unsere Hochzeit seht ihr am Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL2", verweist sie auf Instagram auf eine Spezialfolge der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" mit dem Titel: "Die große Wollny-Hochzeit - Sarafina traut sich!"