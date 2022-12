Sarafina Wollny hat verkündet, dass sie erneut schwanger ist. "Wir freuen uns sehr", schreibt Mutter Silvia Wollny bei Instagram.

Sarafina Wollny (27) hat ihre erneute Schwangerschaft bei Instagram verkündet: "Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser 3. Weihnachtswunder. Wir sind überglücklich & einfach dankbar", kommentierte die 27-Jährige. Emory und Casey würden demnach 2023 große Brüder werden, fügte sie an. Im Mai 2021 kamen die Zwillinge zur Welt. In ihrem Post veröffentlichte Sarafina Wollny ein Bild mit zwei Kissen, auf denen die Namen ihrer Zwillinge gestickt sind, und drei Schneekugeln, von denen an einer ein Ultraschallbild lehnt.

Babyfreuden im Hause Wollny

Mutter Silvia Wollny (57) verkündete ebenfalls die frohe Botschaft bei Instagram und schrieb zu demselben Foto: "Wir wurden wieder überrascht, wir freuen uns sehr. Wunder geschehen, genau dann wenn du nicht damit rechnest." Vor wenigen Tagen verkündete sie die Geburt des Kindes ihrer Tochter Loredana Wollny (18). Tochter Lavinia (23) ist derzeit ebenfalls schwanger. Die Großfamilie wurde ab 2011 durch die RTLzwei-Serie "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" bekannt.