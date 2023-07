Wie vermeidet man ein anstrengendes Gespräch? Wie feiert man drei Partys an einem Abend ab? Sarah "Fergie" Ferguson gibt in einem Podcast Antworten und verrät Etikette-Tricks.

Als Frau an der Seite von Prinz Andrew hat Sarah "Fergie" Ferguson unzählige Partys und Events miterlebt – und einige Tricks gelernt. Einige davon hat sie jetzt im Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah" verraten.

Sarah "Fergie" Ferguson gibt Etikette-Tipps

Was sollte man tun, wenn man sich auf einer Party von einer Konversation entfernen möchte, ohne dabei unfreundlich zu wirken? Fergie hat die Antwort. "Nun, es kommt darauf an, in welchem Land man sich befindet. Es gibt so viele verschiedene Kulturen, derer man sich immer bewusst sein muss, und das liebe ich", fing sie an, zu erzählen. In der britischen High Society würde man sagen "'Eine Sekunde, könntest du diesen Gedanken festhalten, denn ich muss gerade zu Fred da drüben gehen, weil ich ihm eine Nachricht überbringen muss.' Und bis der Gesprächspartner zum nächsten Thema übergegangen ist, hat er vergessen, dass Sie zurückkommen wollten", so die einst enge Freundin von Prinzessin Diana.

Und was, wenn man eine Frage partout nicht beantworten will, weil sie vielleicht zu heikel, zu intim, oder sonst etwas ist? "Wenn Ihnen jemand eine heikle Frage stellt, die Sie nicht beantworten wollen, sagen Sie: 'Oh, das ist so interessant, ich sage Ihnen was, ich werde diese Frage Matilda stellen. Matilda, was hältst du von dieser Frage?' Und schon haben Sie den Ball wieder geworfen", sagte Fergie.

"Niemand will eine mürrische Prinzessin sehen"

Auch das Problem, auf vielen Partys gleichzeitig eingeladen zu sein, kennt Ferguson. Und auch hierfür hat sie eine Lösung: laut sein. "Was du machst, ist, dass du durch die Tür gehst, sehr laut reingehst und den ganzen Weg durch den Raum gehst. Du wirst so laut sein, dass die meisten Leute sagen: 'Oh mein Gott, das ist so laut'", so Fergie. Nach fünf Minuten dürfe man dann wieder gehen. Selbst wenn der Gastgeber einen nicht zu Gesicht bekommen hat, konnte man so genügend Eindruck machen.

Missbrauchsprozess Von Muttis Liebling zum Ausgestoßenen: der tiefe Fall von Prinz Andrew 1 von 18 Zurück Weiter 1 von 18 Zurück Weiter Am 19. Februar 1960 wurde Prinz Andrew als drittes Kind und zweiter Sohn der britischen Königin Elisabeth II. und ihres Mannes Prinz Philip geboren. Die Queen und ihre Gatte hatten bereits Thronfolger Prinz Charles und Tochter Anne. Angeblich war Andrew stets das Lieblings-Kind der Monarchin. Das Foto zeigt die Familie September 1960 vor ihrem schottischen Schloss Balmoral. Mehr

Nicht nur für die Hörer:innen ihres Podcasts hat Fergie Tipps. Auch ihren Töchtern, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, gab sie einen Ratschlag mit auf den Weg. "Ich sage meinen Mädchen immer: Wenn ihr in der Öffentlichkeit steht, lächelt. Wenn ihr nicht höflich sein wollt, dann geht nicht auf die öffentliche Bühne – denn niemand will eine mürrische Prinzessin sehen", erklärte Fergie.

Quelle: "Tea Talks with the Duchess and Sarah"

+++ Lesen Sie auch +++

24 Stunden nach der Klage gegen ihn: Fergie und Prinz Andrew treffen bei der Queen ein

Indirekte Drohung? Dieser Satz von Meghan Markle lässt die Briten aufhorchen

Mit diesem pathetischen Kitsch verspielen Harry und Meghan Sympathien