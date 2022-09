Sarah Chalke und ihr Verlobter Jamie Afifi haben sich "vor einiger Zeit getrennt". Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin.

Die kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin Sarah Chalke (46) und ihr Verlobter, Rechtsanwalt Jamie Afifi, gehen getrennte Wege. Das Paar habe sich bereits "vor einiger Zeit" getrennt, bestätigte ein Sprecher der ehemaligen "Scrubs"-Darstellerin dem "People"-Magazin.

Die beiden wollen weiter ihrer Elternrolle nachkommen und "gute Freunde" bleiben. Das Paar verlobte sich im Jahr 2006, hat in den Folgejahren jedoch nie geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Charlie (12) und Tochter Frances (6).

Bekanntes Seriengesicht

Chalke erlangte in den 90er Jahren erste Bekanntheit mit ihrer Rolle der Becky Connor in der Sitcom "Roseanne". 2001 schlüpfte sie in die Rolle der Elliot Reid in der Fernsehserie "Scrubs - Die Anfänger", die sie bis 2010 innehatte. Es folgten weitere Auftritte in Serien wie "How I Met Your Mother", "Cougar Town", "Speechless" oder "Friends from College". In der "Roseanne"-Nachfolgeserie "Die Conners" (seit 2018) übernahm sie nicht die Becky-Rolle, sondern einen Nebenpart. Mit der Netflix-Serie "Immer für dich da" (im Original: "Firefly Lane") wird Chalke noch 2022 in der zweiten Staffel zurückkehren.