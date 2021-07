Bei Sarah Connor gibt es Familienzuwachs: Auf Instagram zeigt sie ihren kleinen Hund. Auch wie der Vierbeiner heißt, hat sie verraten.

Sängerin Sarah Connor (41) hat ihren Instagram-Followern ihr neues Familienmitglied vorgestellt. "Welcome to the family, Johnny", schrieb sie mit einem Herz-Emoji zu einer Bilderstrecke mit vier Fotos, auf denen sie mit einem kleinen Hund kuschelt. Nicht nur die 41-Jährige selbst, auch ihre Fans sind begeistert von dem kleinen Vierbeiner, wie die zahlreichen Kommentare zeigen.

Johnny wurde sicherlich auch von den restlichen Familienmitgliedern im Hause Connor mit viel Freude in Empfang genommen. Die Sängerin hat aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi (43) Sohn Tyler (17) und Tochter Summer (15). Seit 2010 ist sie mit ihrem Manager Florian Fischer (46) liiert. Mit ihm hat sie Tochter Delphine (geb. 2011) und Sohn Jax (geb. 2017).

Trauer um Hündin Nala

Ebenfalls via Instagram hatte Sarah Connor im August 2020 ihren Fans mitgeteilt, dass sie um ihre Hündin trauert. "Nala ist letzte Nacht nach 12,5 Jahren an meiner Seite von uns gegangen", schrieb die Sängerin damals in ihren Instagram-Storys zu einem Bild von Nala. Mit rührenden Worten verabschiedete sich Connor zudem in einem weiteren Beitrag auf der Plattform.

"Du wirst mir so fehlen, meine Kleine", erklärte Connor: "Fast 13 Jahre hast Du mich begleitet, mich beschützt, meine Kinder bewacht und auf Spaziergängen zusammengehalten, mich getröstet und so viel mit mir erlebt. Dein Bellen fehlt mir jetzt schon. Und allen anderen hier auch."