Tyler Terenzi feierte am Wochenende seinen 16. Geburtstag und hat sich ein ganz besonderes Geschenk gemacht: Der Sohn von Sarah Connor (39, "Herz Kraft Werke") und Marc Terenzi (41, "Love to Be Loved by You") startete am Sonntag seinen öffentlichen Instagram-Account. Sein erster Post zeigt ein Foto, das offenbar bei der Geburtstagsparty aufgenommen worden ist: Sohn und Mutter strahlen vor Luftballons in die Kamera. Tylers Kommentar dazu: "Im finally 16 and i can post photos. Expect more soon" (zu Deutsch: "Ich bin endlich 16 und darf Fotos posten. In Kürze mehr").

Binnen kürzester Zeit sammelte er mehr als 17.000 Abonnenten ein - Stand Montagvormittag. Auf seinem zweiten Post ist sein Geburtstagskuchen zu sehen. Dieses Mal kommentiert Tyler auf Deutsch: "Hier ist der Kuchen. Ich bin ein mega Naruto fan, und Mama hat dann für mich diesen Kuchen machen lassen. Danke nochmal für all eure unglaubliche Unterstützung und ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Ich liebe euch alle!!! Gute Nacht", so die überschwängliche Nachricht.

Und was sagen seine Eltern dazu?

Und wie reagieren Tyler Terenzis berühmte Eltern auf seinen ersten öffentlichen Insta-Auftritt? Die deutsche Sängerin und ihr US-Kollege unterstützen ihn auf ganzer Linie: Sarah Connor postete eine Stunde nach Tylers Post ebenfalls ein Foto von der Geburtstagsfeier. Darauf gibt sie ihm ein Küsschen auf die Wange und schreibt samt Verlinkung auf seinen Account dazu: 16 !!!!!!! Mein (kleiner) grosser Junge!!! Du bist mein ganzer Stolz, mein Leben! Und vergiss nicht, ich werde immer die erste Frau sein, die sich je in Dich verliebt hat. Happy Birthday Ty Guy! Ich liebe Dich mehr als alle Sterne!"

Wieder eine Stunde später folgte auch ein Post von Papa Marc samt Verlinkung. Auf dem Foto ist ein Polaroid-Bild zu sehen, auf dem Vater und Sohn mit jeweils angespanntem Oberarm für die Kamera posieren. Dazu schreibt der Sänger und Dschungelkönig von 2017: "HAPPY BDAY MY SON TYLER!!! You are a man now ... This Polaroid I carry everywhere with me so I have some family with me on the road. So proud of you. I love you and when I am weak we are strong together !!! Family forever and you are always with me #family #tylerterenzi #marcterenzi #howtimesflys".

Auf Deutsch heißen die liebevollen Zeilen etwa so viel wie: "HAPPY BDAY MEIN SOHN TYLER!!! Du bist jetzt ein Mann... Dieses Polaroid habe ich immer bei mir, damit ich unterwegs etwas Familie dabei habe. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich und wenn ich schwach bin, sind wir zusammen stark!!!..."

Sarah Connor und Marc Terenzi waren von 2004 bis 2010 verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind Tyler kam 2004 zur Welt. Töchterchen Summer folgte 2006. Mit ihrem aktuellen Partner Florian Fischer (45) bekam Connor zudem Tochter Delphine (8) und Sohn Jax (3). Marc Terenzi wurde 2011 ebenfalls Vater einer weiteren Tochter und 2015 eines weiteren Sohnes.