Sarah Engels hat ihr Versprechen eingelöst und einen Ausschnitt ihres romantischen Hochzeitsvideos mit ihren Fans geteilt.

Musikerin Sarah Engels (28) und Fußballprofi Julian Engels (28) haben sich am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben. Auf Instagram hatte die Sängerin in den letzten Tagen bereits einige Hochzeitsfotos veröffentlicht, ihren Fans aber versprochen, dass auch noch Eindrücke des besonderen Tages in Form von Bewegtbild kommen werden. Nun hat die 28-Jährige einen Ausschnitt ihres Hochzeitsvideos gepostet, der besondere Momente der romantischen Zeremonie zeigt.

"Von dem ersten Tag an, an dem ich dich kennengelernt habe, wurden wir in kürzester Zeit zu einem starken Team. Ein Team, das ich mir schon immer gewünscht habe. Du kennst die kleine verletzbare Sarah, die oftmals so tut, als sei sie eine eiserne Kriegerin", ist zunächst nur die zittrige Stimme der Braut zu hören. Dann sieht man die Sängerin im Bild, wie sie mit Zettel in der Hand und unter Tränen vor ihrem Bräutigam das Eheversprechen vorträgt. "Ich verspreche dir, immer ein Rückzugsort zu sein. Wenn du Schutz suchst, bin ich für dich da", ist anschließend auch ein kurzer Part von Julian Engels' Ehegelöbnis zu hören.

Sarah Engels: "Der Tag war magisch"

"Ich finde, es braucht keine Worte, weil keines davon würde das hier beschreiben, dieser Tag war einfach magisch", kommentierte die Musikerin das Video auf Instagram. Ihre Fans stimmten der Sängerin zu und hinterließen zahlreiche Herzchen-Emojis unter dem Posting. In dem Clip, der neben der Zeremonie die Hochzeitsvorbereitungen und die Location zeigt, ist auch Sarah Engels' Sohn aus erster Ehe mit Musiker Pietro Lombardi (28), Alessio Lombardi (geb. 2015), zu sehen. Geheiratet haben Sarah und Julian Engels in Neckarsteinach - in der Nähe von Heidelberg - auf dem Hohen Darsberg. Gefeiert wurde im engsten Kreis der Familie.

Von 2013 bis 2019 war Sarah Engels mit Pietro Lombardi verheiratet. Die Trennung erfolgte aber schon 2016. Im Jahr 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Die frischgebackenen Eheleute Engels sind seit Dezember 2019 liiert. Im November 2020 wurde die Verlobung bekannt.