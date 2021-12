Sarah Engels meldet sich aus dem Krankenhaus. In einem Instagram-Video offenbarte die 29-Jährige Details zur Geburt ihrer Tochter Solea Liana.

Sängerin Sarah Engels ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie brachte am 2. Dezember ihre Tochter Solea Liana zur Welt. Das gab die 29-Jährige in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Zudem meldete sich Engels in einer Instagram-Story bei ihren Fans und Followern. "Wir genießen gerade unsere Kuschel- und Kennenlernzeit. Aber ich wollte mich kurz melden, um euch zu sagen, dass es uns gut geht und mich für die lieben Nachrichten bedanken", sagte sie in dem Video.

Zudem verriet Engels Details zur Geburt. Demnach platzte ihre Fruchtblase, als sie gerade bei der Pediküre saß und sich die Fußnägel lackieren ließ. Danach hätten die Wehen eingesetzt. "Es kam alles sehr spontan. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es an dem Tag passiert. Das war ein Erlebnis, das muss ich euch unbedingt nochmal in Ruhe erzählen", sagte die Sängerin. "Es war eine sehr, sehr schöne Geburt. Es war sehr anstrengend, aber sehr sehr schön", so Engels weiter.

Sarah und Julian Engels: Pietro Lombardi gratuliert zum Baby

Die frühere DSDS-Kandidatin hat aus ihrer Ehe mit Sänger Pietro Lombard bereits den sechsjährigen Sohn Alessio. Für ihren Mann, Fußballer Julian Engels, den sie im Mai geheiratet hatte, ist es das erste Kind. Auch er gab die Geburt seiner Tochter auf seiner Instagram-Seite bekannt.

Zu den ersten Gratulanten gehörte auch Pietro Lombardi. Er teilte das Posting in einer Instagram-Story und schrieb: "Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin. Und wenn was ist, Onkel ist da." Zudem kommentierte er unter dem Beitrag von Sarah Engels: "Omg und so eine Süße. Ich wünsche euch nur das Beste, euer Onkel Pie. Hab die Kleine gestern gesehen – sieht so frech aus. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist. Denn das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast bei deiner ersten Geburt von unserem Frechdachs. Ihr seid ne tolle Familie und wenn die Kleine mal zum Frühstück keine Gurken möchte sondern Chips – bin da."

Quelle: Instagram Sarah Engels