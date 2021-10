Vor der Geburt ihres zweites Kindes ging es für Sarah Engels in den Urlaub. Dort feierte sie auch ihren 29. Geburtstag.

Die hochschwangere Sängerin Sarah Engels hat am 15. Oktober im Urlaub in Griechenland ihren 29. Geburtstag gefeiert. "Ich hatte heute einen wunderschönen Geburtstag mit meinen Männern und bin einfach gerade so happy", erklärte Engels. Dazu veröffentlichte sie bei Instagram zwei Bilder, darunter einen Schnappschuss mit ihrem Ehemann Julian Engels (28), auf dem die beiden Küsschen in Richtung Kamera schicken. Der Fußballer, mit dem Engels seit wenigen Monaten verheiratet ist, habe ihr einen "wundervollen Tag" geschenkt.

Alles sei "einfach perfekt" gewesen, erklärte Engels auch in ihren Storys. Demnach hatten sie, ihr Ehemann und ihr Sohn Alessio (6), der aus einer vorangegangenen Ehe mit Pietro Lombardi (29) stammt, ein vollgepacktes Programm, "aber wir hatten richtig viel Spaß". Beim Abendessen wartete sogar eine "richtig süße Torte" auf sie, die das Hotel ihr geschenkt habe.

Zahlreiche Glückwünsche

Engels bedankte sich zudem für die vielen Glückwünsche ihrer Fans. Zahlreiche Follower gratulierten der Sängerin bei Instagram. Unter anderem auch die Moderatorin Frauke Ludowig (57) ließ ihre Glückwünsche da. "Happy happy birthday, liebe Sarah", schrieb Ludowig zu einem Emoji mit Herzchen-Augen.

Der "wunderschönsten Mama" wünschte Julian Engels auch bei Instagram alles Gute. Sie erwartet gerade ein gemeinsames Kind der beiden, das vermutlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen wird. Er wünsche ihr "das größte Glück der Welt". Die 29-Jährige habe "es verdient, jeden Tag mit einem Lächeln aufzustehen". Er wolle sie "für immer" lieben.

Auch Lombardi dachte an ihrem Geburtstag an seine Ex-Frau. "Alles Gute zum Geburtstag, viel Gesundheit und nur das Beste. Hast einen super Jungen mit Julian an deiner Seite, einen sehr hübschen Sohn (wie der Vater halt) und bald noch eine kleine Prinzessin", meinte der Sänger bei Instagram. "Du weißt, bin immer für euch da, egal was ist", versprach er.