Sarah Engels hat auf Instagram mit einem besonderen Babybauch-Pic von sich reden gemacht - für viele das schönste, das sie je gesehen haben.

Sarah Engels (28) genießt ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen und teilt die schönen Momente auf Instagram mit ihren Fans. Ihr neuestes Foto hat nun für besonders große Augen vor den Smartphone-Bildschirmen gesorgt: Scheinbar komplett nackt räkelt sich Engels darauf artistisch versiert in einem weißen Vertikaltuch, das von der Decke hängt und setzt dabei ihren Babybauch in Szene.

Dazu beschreibt Engels die Schönheit der Schwangerschaft: "Schwangerschaft bringt eine neue Bedeutung in das Konzept Schönheit. Das Gefühl eine kleine Seele zu tragen ist großartig. Ich bin stolz, eine Mutter zu sein." Bei ihren Fans schlägt das kunstvolle Bild ein: In nur zwölf Stunden hat Engels damit schon knapp 200.000 Likes gesammelt.

Instagram ist begeistert

In den Kommentaren drücken Kolleginnen wie Angelina Pannek (29) oder Evelyn Burdecki (32) ihre Bewunderung aus. "Das schönste Schwangerschaftsbild was ich je gesehen habe" oder "Wie gut das einfach aussieht", heißt es etwa von ihren Fans. Auch die Schwangere selbst bedankt ich in den Kommentaren noch einmal für "all die Liebe, die ihr unter diesem Bild lasst".

Sarah und Julian Engels (28) hatten sich im November des vergangenen Jahres verlobt, bereits im Mai dieses Jahres läuteten die Hochzeitsglocken. Der Fußballer nahm daraufhin den Nachnamen seiner Ehefrau an. Anfang Juni gab die Sängerin bekannt, ein zweites Kind zu erwarten. Die 28-Jährige hat bereits Sohn Alessio (6), der aus einer vorangegangenen Ehe mit dem Sänger Pietro Lombardi (29) stammt.