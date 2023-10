Sarah Engels hat ihren 31. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram postet sie eine Liebeserklärung an ihr Leben und ihre Liebsten.

"Heute mit 31 - bin ich genau hier, wo ich sein will": Sängerin Sarah Engels hat am Sonntag ihren Geburtstag gefeiert und zeigt sich auf Instagram dankbar für ihren bisherigen Lebensweg. In ihrem Feed teilte die Musikerin zwei Schnappschüsse, die sie bei ihrem Geburtstagsbrunch zeigen. Dazu postete sie einen langen Text, in dem sie ihren Followern erzählt, dass sie immer an ihre Träume geglaubt habe. "Es fühlt sich an, als wäre ich gestern noch 16 gewesen und zur Schule gegangen. Die 16-jährige Sarah, die schon damals immer den großen Traum hatte, irgendwann eine kleine Familie zu haben, auf Bühnen stehen zu dürfen und zu singen", schreibt sie. Dem Schicksal sei Dank habe sie heute mehr, "als ich mir jemals hätte erträumen können".

Sarah Engels ist dankbar für ihre Familie

Für sie bleibe die Liebe, die man empfinden könne, wenn man seine eigenen Kinder im Arm hält, unvorstellbar. "Nichts auf dieser Welt kann dich darauf vorbereiten, wie sehr du lieben kannst, wenn du Mama wirst." Dass sie heute als Mama von zwei Kindern so lieben könne, verdanke sie vor allem ihrer eigenen Mutter Sonja Strano. "Ich höre noch so oft die Dinge, die du mir damals als kleines Mädchen gesagt hattest. Dass ich sie erst heute verstehen würde - hast du mir prophezeit", so Engels. Ihre Tochter Solea (1) kam im Dezember 2021 zur Welt, ihr Sohn Alessio aus der Beziehung mit Pietro Lombardi (31) ist inzwischen acht Jahre alt.

Am Ende ihres langen Posts findet sich zum Abschluss eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann Julian Engels (30), dem Vater ihrer Tochter. "Ich wünschte mir immer diesen Mann, mit dem ich mich unbesiegbar fühle, der mich so liebt wie ich bin", erklärt die Sängerin. "Du bist mein Anker, in jeder einzelnen Lebenslage und gibst mir Sicherheit, die mir sonst im Leben fehlt. Sicherheit, dass wir einander festhalten und füreinander kämpfen."

Julian gratuliert der Liebe seines Lebens

Julian Engels (30) ließ es sich am Geburtstag seiner Frau nicht nehmen, ihr mit einer Reihe von gemeinsamen Fotos zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens und meinen Partner in Crime. Ein weiteres Jahr voller unvergesslicher Erinnerungen - einige Tiefen, aber viele Höhen. Viel Lachen, Tanzen im Regen, viele atemberaubende Sonnenuntergänge", schreibt der Profi-Fußballer. "Die Welt mit dir zu erkunden ist eines der besten Dinge im Leben, aber jeden Tag mit dir zu verbringen, macht sie wirklich besonders."

In ihrer Instagram Story zeigte Sarah Engels ihren Fans noch einige Impressionen davon, wie sie ihren 31. Geburtstag verbracht hat: Im Kreis ihrer Liebsten und mit viel selbst gebackenen Kuchen von ihrer Mama.