Auf Instagram teilt Sarah Engels Eindrücke von ihrem Abenteuer-Urlaub auf Hawaii. Einige Follower kritisieren, dabei würde ihre acht Monate alte Tochter zu kurz kommen. Das ließ die Sängerin so nicht stehen.

Im Dezember vergangenen Jahres wurde Sängerin Sarah Engels zum zweiten Mal Mutter. Vater ihrer Tochter Solea Liana ist Ex-Fußballprofi Julian Büscher, den sie einige Monate zuvor geheiratet hatte. Aus ihrer ersten Ehe mit Sänger Pietro Lombardi hat die 29-Jährige den siebenjährigen Sohn Alessio.

Mit Ehemann Julian und den beiden Kindern nutzt Engels die Sommerferien für ausgiebige Reisen. Zunächst war die vierköpfige Familie mit einem Campingbus in Italien und der Schweiz unterwegs, aktuell befinden sie sich nach einem Zwischenstopp in Los Angeles auf Hawaii. Dort erkundeten sie zunächst die Insel Oahu und reisten nun weiter nach Maui.

Doch 14 Tage nur faul am Strand liegen, ist kein Urlaub nach Sarah Engels' Geschmack. Die Sängerin liebt Action und Abenteuer und teilt Eindrücke davon regelmäßig auf ihrem Instagram-Account. Beispielsweise kletterten sie und ihr Mann auf einen Vulkankrater, besuchten eine Anlage, in dem die "Jurassic Park"-Filme gedreht wurden, und schwangen sich an einer Zipline in die Tiefe. Der Siebenjährige Alessio war zum Teil auf den Instagram-Videos zu sehen, aber viele Follower:innen fragten sich: Wo ist die fast acht Monate alte Solea während dieser Ausflüge?

Sarah Engels bezog dazu nun Stellung. "Ich bekomme wirklich häufig diese Frage und öfter sogar sehr vorwurfsvolle Nachrichten zu diesem Thema. Ich glaube, für ganz viele ist das selbsterklärend und selbstverständlich, aber scheinbar gibt es hier doch Aufklärungsbedarf", schrieb die Sängerin in einer Instagram-Story. Niemals würde sie ihre Kinder "unbeaufsichtigt irgendwo an der Seite stehen" lassen, um sich "eine schöne Zeit" zu machen.

Sarah Engels erklärt ihr Familienalltag

Ihr Mann und sie würden sich mit der Betreuung abwechseln und Ausflüge seien auch mit Kindern möglich. "Es ist manchmal etwas Kreativität gefragt, aber wir haben mit dieser Einstellung bisher immer nur gewinnen können und als Familie wundervolle Momente erlebt. Alessio hat schon so viel von der Welt sehen dürfen. Dadurch ist er weltoffen, lebendig und frei. Ich bekomme sehr häufig die Frage, wie wir all diese Ausflüge mit den Kindern machen. Man darf nur keine Angst davor haben und muss optimistisch sein. Glaubt mir, dass Gefühl einer Mutter überträgt sich sooo krass auf die Kinder. Das habe ich selbst damals bei Alessio erlebt und es diesmal anders gemacht", so Engels.

"Deutschland sucht den Superstar" Ein letztes Mal Dieter Bohlen: Die DSDS-Jurys im Laufe der Zeit 1 von 17 Zurück Weiter Zurück Weiter Staffel 1 und 2

Im November 2002 lief die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im deutschen Fernsehen. Als Vorbild diente das britische Format "Pop Idol", das von Simon Fuller, dem Schöpfer der Spice Girls, konzipiert wurde. In der Jury von DSDS saßen neben Dieter Bohlen, Musikjournalistin Shona Fraser, Plattenproduzent Thomas M. Stein und Radiomoderator Thomas Bug (r.). In dieser Zusammensetzung blieb die Jury auch für die zweite DSDS-Staffel bestehen. Mehr

Dass sie und ihr Mann in einer finanziell privilegierten Position sind, die ihnen all diese außergewöhnlichen Reisen und Ausflüge ermöglichen, erwähnt die Sängerin nicht. Dafür weist die einstige DSDS-Zweite daraufhin, dass auch in ihrem Familienalltag nicht immer alles glatt laufe. "Das, was hier auf Instagram zu sehen ist, ist ein Bruchteil unseres Tages. Vergesst das nicht. Bei uns gibt es auch mal Chaos oder es funktioniert einfach nichts, wie es soll. Auch ich zweifle manchmal oder habe schlechte Tage. Wir sind ja alle nicht perfekt."

Bald hat die spannende Zeit aber ein Ende: Am 10. August beginnt in Nordrhein-Westfalen, wo Familie Engels lebt, das neue Schuljahr und Alessio kommt dann in die zweite Klasse.

Quelle: Sarah Engels Instagram

Lesen Sie auch: