Sarah Engels wurde am vergangenen Donnerstag zum zweiten Mal Mutter. Auf Instagram teilte die 29-Jährige nun das erste gemeinsame Bild mit Tochter Solea Liana.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes schwebt Sarah Engels auf Wolke Sieben. Am Donnerstag brachte die 29-Jährige ihre Tochter Solea Liana auf die Welt. Vater ist der Fußballer Julian Engels. Am Samstagabend postete Engels das erste gemeinsame Foto mit der kleinen Tochter, aufgenommen nur wenige Stunden nach der Geburt - und auch wenige Stunden vor der Geburt. "8 hours before - 8 hours after. Biggest wonder on earth" (Acht Stunden vor der Geburt - acht Stunden nach der Geburt. Das größte Wunder der Erde), betitelte Engels den Beitrag, der sie auf einem Foto noch mit großem Babybauch zeigt und auf einem anderen Bild mit der kleinen Solea Liana im Arm.

Engels Ehemann Julian ließ es sich nicht nehmen, das Foto seiner kleinen Familie zu kommentieren. "Und ganz viel Kraft einer wunderschönen Kämpferin und einer kleinen hell leuchtenden Sonne dazwischen", schrieb der Fußballer und schloss seinen Beitrag mit einer Liebesbekundung: "Ich liebe euch für immer". In seiner Instagram-Story teilte Julian Engels zudem Bilder aus dem Krankenhaus, in dem er gemeinsam mit Sarah Engels zu Abend isst.

Sarah Engels: Sohn Alessio darf nicht ins Krankenhaus

Einen Wermutstropfen gibt es aber für Engels, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Ihr Sohn Alessio darf sie nicht im Krankenhaus besuchen. "Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine schulpflichtigen Geschwisterkinder ins Krankenhaus", informierte Engels ihre Follower. Alessio sei in den vergangenen Tagen bei seiner Oma gewesen. Am Sonntag dürfen Sarah Engels und Solea Liana aber das Krankenhaus verlassen und Alessio seine Schwester kennenlernen. Der Sechsjährige stammt aus Engels' erster Ehe mit Sänger Pietro Lombardi. Das Paar trennte sich ein Jahr nach der Geburt und ließ sich 2019 scheiden. Im Mai 2021 heirate Engels den Fußballer Julian Büscher, der ihren Nachnamen annahm.