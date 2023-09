"Sex and the City"-Star Kristin Davis (li.) und Sarah Ferguson posieren mit dem "Perfect World Foundation Award"

In einer feierlichen Zeremonie überreichte Sarah Ferguson Schauspielerin Kristin Davis den diesjährigen "Perfect World Foundation Award".

Für ihr langjähriges Engagement im Kampf für den Schutz bedrohter Tierarten wurde der "Sex and the City"-Schauspielerin Kristin Davis (58) am gestrigen Donnerstag in Göteborg der Umweltpreis "Perfect World Foundation Award" verliehen. Bei der Überbringerin der Trophäe handelte es sich um Sarah Ferguson (63), Herzogin von York und Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew (63).

Kristin Davis ist "Naturschützerin des Jahres"

Der Award der schwedischen Umweltschutzorganisation "The Perfect World Foundation" zeichnet jährlich prominente "Naturschützer des Jahres" aus, die sich aktiv für die Tierwelt eingesetzt haben. Bereits seit einigen Jahren fungiert Sarah Ferguson als Überbringerin der Trophäe, einem Nashorn aus Kristall.

Engagement für Elephanten-Waisen

Davis erhielt den Preis unter anderem für ihr Engagement bei dem "David Sheldrick Wildlife Trust", einer NGO mit Sitz in Kenias Hauptstadt Nairobi, die sich insbesondere für die Rettung von Elefantenwaisen einsetzt. Zudem unterstützt die Schauspielerin seit Jahren gemeinnützige Organisationen, wie etwa "Oxfam".

Auf ihrem Facebook-Kanal kommentierte die Duchess of York das Ereignis mit folgenden Worten: "Als langjährige Botschafterin der 'Perfect World Foundation' möchte ich der Philanthropin, Schauspielerin und Produzentin Kristin Davis meine aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen. Es ist uns eine Ehre, Ihnen den 'The Perfect World Foundation Award 2023' zu überreichen. Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt unseres Planeten, für Ihre Bemühungen, das globale Bewusstsein für die Bedeutung des Schutzes unserer Artenvielfalt zu schärfen, und für Ihre Bemühungen, dies zu tun als Schirmherr des Sheldrick Wildlife Trust und als Goodwill-Botschafter beim UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk."

Prominente Award-Gewinner

Der Ehrenpreis der Organisation wird seit 2014 im schwedischen Göteborg verliehen. Zu den früheren Gewinnern zählen die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall (89), Tierfilmer David Attenborough (97), Klima-Aktivistin Greta Thunberg (20) und Prinz Albert von Monaco (65).