von Christina Klein Zehn Jahre lang war Sarah Ferguson die Ehefrau von Prinz Andrew, danach seine beste Freundin. Zur Krönung von Charles III. wurde sie nicht eingeladen – dazu hat sie eine klare Meinung.

Sarah Ferguson gehört nicht zu der Kategorie Frau, die gerne ein Blatt vor den Mund nimmt. In der vergangenen Woche sickerte durch, dass die Ex-Frau von Prinz Andrew keine Einladung zur Krönung ihres ehemaligen Schwagers, Charles III., am 6. Mai erhalten hat. Obwohl Fergie fast zwei Jahrzehnte nach der Scheidung immer noch im Königshaus ein und aus geht.

Prinz Andrew und Sarah Ferguson waren von 1986 bis 1996 verheiratet. Aus dieser Ehe gingen die beiden Töchter Beatrice und Eugenie hervor. Bis heute pflegt das ehemalige Paar ein freundschaftliches Verhältnis. Sie sollen als Wohngemeinschaft in der Royal Lodge auf dem Anwesen von Schloss Windsor wohnen. Fergie stellte für Andrew stets eine wichtige Säule seines Lebens dar, nicht nur wegen der gemeinsamen Kinder. Seine Ex-Frau stand hinter ihm, als der Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen angeklagt wurde und den Fall außergerichtlich beilegen konnte. Dennoch ein Skandal in der Königsfamilie, der Andrew seinen Status als aktiver Royal kostete.

Sarah Ferguson ist privat weiterhin im Königshaus willkommen

Trotz der engen familiären Bindung ist Fergie nicht als Gast der offiziellen Krönungszeremonie vorgesehen. Das bestätigte die 63-Jährige persönlich in einem Interview mit den Moderatoren Kate Garraway und Adil Ray in der Show "Good Morning Britain". Aus ihren Aussagen ist aber auch eine versteckte Kritik an Prinz Harrys und Meghans Verhalten gegenüber des Königshauses zu erahnen.

"Ich werde nicht hingehen, es ist ein staatlicher Anlass und ich bin geschieden. Ich denke nicht, dass man beides haben kann", so die Ex-Frau Andrews. Weiter ergänzt sie, dass es eine private Feier geben wird, an der sie teilnehmen wird: "Ich werde nur beim Staatsakt nicht da bin, aber privat kann ich da sein, und das ist ein schönes Gefühl, dabei zu sein, das ist es wirklich. Und wie gesagt, man kann nicht beides haben, man kann nicht auf dem Zaun sitzen, entweder bist du drin oder draußen, alber nicht rum."

Ob gerade dieser Satz eine versteckte Kritik an dem Hin und Her von Prinz Harry und seiner Frau Meghan ist, bleibt offen, es liegt aber nahe. Prinz Harry soll auf Bitte seines Vaters an der Krönung teilnehmen, jedoch ohne seine Familie, obwohl er vor drei Jahren offiziell sein Amt als arbeitender Royal beilegte.

Für König Charles III. und seine Frau Camilla findet Fergie warme Worte in dem Interview. "Sie haben eine außergewöhnliche Leistung vollbracht, die Familie zu vereinen", sagt sie. Auch auf ihren Ex-Mann und Freund Prinz Andrew kommt sie zu sprechen und wünscht sich, dass er sich "vom Rampenlicht verabschiedet, um mit seinem Leben weiterzumachen" und betont, dass er "ein guter Mann und Großvater" für die gemeinsamen Enkel ist.

Quellen: Daily Mail, Mirror