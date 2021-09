Sängerin Sarah Harding ist mit nur 39 Jahren an Krebs gestorben. Einer ihrer größten Wünsche blieb ihr zu Lebzeiten verwehrt: Sie wollte unbedingt Mutter werden. Das verriet ihr Ex-Freund jetzt in einem Interview.

Mit nur 39 Jahren ist die britische Sängerin Sarah Harding gestorben. Sie war Mitglied der Band Girls Aloud und hatte im vergangenen Sommer ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Anfang dieses Jahres wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert, und vor ein paar Wochen erhielt ich die niederschmetternde Diagnose, dass der Krebs gestreut hat. Ich unterziehe mich derzeit einer wöchentlichen Chemotherapie und kämpfe so gut ich kann", schrieb Harding im August 2020 auf Instagram.

Sie hat den Kampf verloren und starb am 5. September im Beisein ihrer Familie. Zu den Menschen, die nun um die Musikerin trauern, gehört auch ihr Ex-Freund Chad Johnson. Die beiden hatten sich 2017 während ihrer gemeinsame Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Promi Big Brother" kennengelernt und anschließend mehrere Monate eine Fernbeziehung geführt. Johnson lebt in Las Vegas und war in den USA unter anderem als Kandidat bei "Die Bachelorette" zu sehen.

Mit Harding verband ihn trotz der gescheiterten Beziehung eine tiefe Freundschaft. "Wir mussten nicht stundenlang miteinander reden, um zu wissen, dass wir uns gern haben. Es gab direkt eine Verbindung", sagte Johnson der britischen Zeitung "The Sun". Die beiden hätten auch nach "Promi Big Brother" regelmäßig in Kontakt gestanden, allerdings machte die Corona-Pandemie ein Treffen zuletzt unmöglich.

"Sarah wollte Mutter werden, aber sie hat es nicht geschafft"

Traurig sei er über die Tatsache, dass ein großer Wunsch Hardings nicht in Erfüllung ging. "Sarah wollte Mutter werden, aber sie hat es nicht geschafft. Sie wäre eine tolle Mutter gewesen. Sie hatte so eine mütterliche Ausstrahlung, sie war sehr fürsorglich gegenüber den Menschen, die sie liebte. Und sie liebte Kinder. Sie wäre auf die beste Art und Weise von ihren Kindern besessen gewesen. Das lag einfach in ihrer Natur", erzählte der 34-Jährige.

Bereits in ihrer Autobiografie "Hear Me Out", die im März dieses Jahres erschienen ist, erwähnte Harding ihren unerfüllten Kinderwunsch. "Es mag seltsam erscheinen, dass ich mir Sorgen mache, keine Kinder zu bekommen, wenn ich nicht einmal weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt, aber es ist so", schrieb die Sängerin. Harding war neben Nicola Roberts das einzige Mitglied von Girls Aloud, das bisher keine Kinder hatte.

Selbst wenn sie den Krebs besiegt hätte, wären die Chancen, nach ihrer Chemotherapie schwanger zu werden, für die 39-Jährige wohl sehr gering gewesen. "Diese Behandlung, so hart sie auch ist, hat jede Chance, die ich gehabt hätte, zunichte gemacht. Es bringt mich zum Weinen, wenn ich nur daran denke", schrieb Harding in ihrem Buch.

Quellen: "The Sun", "Daily Mail"

Lesen Sie auch: