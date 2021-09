Die britische Sängerin Sarah Harding (l.) ist tot. Sie starb im Alter von 39 Jahren an Brustkrebs. Harding war Mitglied der Band Girls Aloud, die 2002 aus der TV-Show "Popstars" hervorging. Vor allem in ihrer Heimat Großbritannien feierten die fünf Musikerinnen enorme Erfolge. Harding hatte im Sommer 2020 öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs entdeckt worden war und dieser bereits gestreut hatte. Im März dieses Jahres erschien ihre Autobiografie "Hear Me Out", in der sie offenbarte, wie weit der Krebs bereits fortgeschritten war: "Im Dezember sagte mir mein Arzt, dass das bevorstehende Weihnachtsfest wahrscheinlich mein letztes sein würde." Sie starb am 5. September, rund zwei Monate vor ihrem 40. Geburtstag. Harding war nicht verheiratet und hatte keine Kinder.

