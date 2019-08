Zwar sind Sarah (28) und Dominic Harrison bereits seit 2017 offiziell miteinander verheiratet, am Dienstag holten sie aber endlich ihre ganz eigene Traumzeremonie nach. Auf dem Hohen Darsberg, einer exklusiven Eventlocation in Hessen, feierten die beiden mit Familie und Freunden schon seit Montagabend, bevor sie sich am Dienstag noch einmal das Jawort gaben.

"Wir haben es geschafft", postete der Fitnesstrainer am Dienstagabend bei Instagram und veröffentliche dazu ein Bild von sich und seiner Ehefrau, das offenbar direkt am Ende der Zeremonie entstanden ist. Dominic ist darauf im geschmackvollen grauen Anzug zu sehen, während Sarah in einem weißen Hochzeitstraum erstrahlt, der auch einer Prinzessin würdig wäre.

Strahlende Gesichter

Auch die unter anderem aus "Der Bachelor" und dem "Playboy" bekannte Sarah ließ es sich natürlich nicht nehmen, noch am Abend mehre Bilder von der Hochzeit zu veröffentlichen. Als Kommentar postete sie nur Emojis eines Bräutigams und einer Braut, aber auch ohne große Worte ist auf den Aufnahmen zu sehen, wie glücklich die beiden offenbar miteinander sind - und das nicht nur dank der Feier, sondern auch dank ihrer gemeinsamen Tochter Mia Rose (1), die 2017 zur Welt kam.

Auf YouTube versprachen die Frischvermählten übrigens schon vor wenigen Tagen ihren mehr als einer Million Abonnenten, dass sie neben Bildern auch viel Videomaterial von der Traumhochzeit veröffentlichen wollen.