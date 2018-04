Das wohl süßeste Bild des Tages hat Sarah Harrison (26) auf Instagram gepostet. Das ehemalige Playmate, das den meisten vor allem durch den "Bachelor" bekannt wurde, steht mit ihrem Töchterchen Mia Rose vor einer regelrechten Wand aus Blumen. Während Mama nur Augen für die Kleine hat, ist Mia Rose von ein paar Luftballons abgelenkt, die sie selbst in den Händen hält.

Die Fans diskutieren unterdessen über Harrisons Haare, nachdem diese im Kommentar zum Foto gefragt hatte: "Aktuell sind alle Extensions draußen und ich fühle mich so wohl - was sagt ihr? Was gefällt euch besser?" - Vielen fällt aber natürlich auch auf, wie niedlich die Tochter des Models ist. "Du bist so schön und Mia ist so süß", schreibt ein Fan in den Kommentaren stellvertretend.