Sarah Hyland (28, "Modern Family") und ihr Freund Wells Adams (35) sind verlobt. Die frohe Botschaft verkündeten die beiden auf Instagram. Hyland postete eine Reihe von Bildern, die das Paar am Strand zeigen. Wells hält darauf auf Knien um die Hand der Schauspielerin an, die ihr Glück offenbar kaum fassen kann. Überglücklich halten sie den Verlobungsring in die Kamera und versinken in einem innigen Kuss.

Stars gratulieren dem frisch verlobten Paar

Adams postete sogar ein Video von der Verlobung sowie einige Bilder auf seinem Instagramprofil. Zahlreiche Stars hinterließen bereits ihre Glückwünsche für das junge Paar. Darunter "Will & Grace"-Schauspielerin Debra Messing (50), die sich schon jetzt auf Nachwuchs freut. "Ihr werdet wunderschöne Babys machen!", lautete ihr Kommentar.

"Ich sterbe... ich könnte nicht glücklicher sein, wenn du mein eigen Fleisch und Blut wärst", schrieb Julie Bowen (49), die bei "Modern Family" Hylands Mutter spielt. Auch die Schauspielerinnen Angela Sarafyan (36), Lily Collins (30), Lucy Hale (30), Jaime King (40), Kaya Scodelario (27), Debby Ryan (26) und die Sängerinnen Christina Perri (32) und Meghan Trainor (25) schlossen sich mit ihren Glückwünschen in den Kommentaren an.

Seit zwei Jahren ein Paar

Das Paar machte im Oktober 2017 seine Liebe öffentlich. Hyland spielt seit 2009 die Rolle der Haley Dunphy in der preisgekrönten Comedyserie "Modern Family". Adams wurde in den USA durch seine Teilnahme an den Kuppelshows "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt.