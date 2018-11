Alter ist nur eine Zahl? Das sieht Sarah Hyland (28) offensichtlich anders. Auf Instagram verabschiedete sich die "Modern Family"-Schauspielerin, die am gestrigen Samstag Geburtstag feierte, mit einem Bikini-Foto von ihrem alten Ich: "27. Du warst großartig. 28? Was hältst du für mich bereit?" Diese Frage kann ihr so schnell vermutlich keiner beantworten. Doch die Fans hätten da schon eine Idee.

So schlägt unter anderem ein Nutzer Hylands Freund, Wells Adams (35), vor, endlich um die Hand des Serien-Stars anzuhalten. Was dieser wohl dazu sagt? Er gratulierte seiner Freundin auf Instagram mit den Worten: "Du bist perfekt und ich liebe dich über alles. Und jetzt pack deine Sachen, denn Baby: Wir nehmen das nächste Flugzeug und fliegen morgen runter auf die Inseln." So ein Heiratsantrag am Strand wäre doch mal was...