"Ein paar Tage vor der Verlobung. Ich kann es noch immer nicht glauben, ich bin so glücklich, deine Verlobte zu sein, Wells Adams. Ich bin so verliebt in dich und noch aufgeregter auf unsere Zukunft. Okay, ich gehe zurück auf meine Kranken-Couch voller Taschentücher, Tee und Nostalgie."

"Modern-Family"-Star Sarah Hyland (29) schwebt auf Wolke sieben. Die Schauspielerin hat erst im Juli ihre Verlobung mit ihrem Freund Wells Adams bekanntgegeben. Via Instagram widmete sie ihrem Ehemann in spe nun eine kleine Liebesbotschaft samt eines gemeinsamen Urlaubs-Selfies auf einem Boot. Die beiden sind seit Oktober 2017 offiziell ein Paar. Adams wurde in den USA durch die Teilnahme an den Kuppelshows "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt.