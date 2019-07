Sarah Jessica Parker (54) musste sich offenbar zu Beginn ihrer Karriere gegen einen "großen Filmstar" zur Wehr setzen, der sich am Set "unangemessen" verhalten haben soll. Das hat die "Sex and the City"-Hauptdarstellerin nun in einem Radiointerview mit der NPR-Show "Fresh Air" verraten.

Parker erzählte in der Sendung, dass sie in den Monaten, nachdem die #MeToo-Bewegung begonnen hatte, erkannt habe, dass es in ihrem Arbeitsleben "unzählige Erfahrungen" mit Männern gegeben habe, die sich "schlecht und unangemessen" verhalten hätten. Früher habe sie das "weggeschoben", um weiterarbeiten zu können, sagte die Schauspielerin laut dem "Independent" in dem Interview. Sie wisse nicht, warum sie nicht mutiger oder mehr mitgenommen gewesen sei.

"Alles änderte sich"

Parker erklärte demnach, dass sie nur ein einziges Mal gegen jemanden vorgegangen sei, der sich "unangemessen benahm". Diesen Mann habe sie ihrem Agenten gemeldet. Sie sei nicht mehr in der Lage gewesen, zu ertragen, wie schlecht sie sich fühlte, "wie unangemessen es war". Wer der Mann war, und was genau sie ihm vorwirft, verriet Parker nicht.

Nachdem sie ihrem Agenten davon erzählt habe, "änderte sich alles" innerhalb weniger Stunden, so Parker weiter. Sie berichtete, dass ihr Agent diesem Mann gesagt habe, dass sie ins nächste Flugzeug steigen und nicht zurückkommen werde, wenn er sich weiter so verhalte. Anschließend sei die Zusammenarbeit zwar nicht sehr angenehm gewesen, "aber ich musste nicht länger ängstlich sein und ich musste mich nicht vor einem möglichen Gespräch fürchten".

"Ich musste mir keine Witze über mich oder meine Figur anhören oder was die Leute dachten, zu was sie mich überreden könnten. All diese Männer. Das hörte auf. Die Person, von der ich dachte, dass sie wirklich der Anstifter war, war ein erwachsener Mann, ein sehr großer Filmstar", der sich wohl nicht mehr ändern würde: "Aber ich fühlte mich auf jeden Fall besser und sicherer, und ich konnte die Arbeit beenden, die ich zugesagt hatte."