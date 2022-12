Sarah Jessica Parker mit ihren Kindern James, Tabitha, Marion und ihrem Mann Matthew Broderick (v.l.n.r.) auf dem roten Teppich in New York City.

Sarah Jessica Parker strahlt gemeinsam mit ihrem Mann Matthew Broderick und ihren drei gemeinsamen Kindern in New York City.

Familien-Ausflug auf dem roten Teppich: Sarah Jessica Parker (57) und ihr Ehemann Matthew Broderick (60) besuchten gemeinsam mit ihren drei Kindern Tabitha (13), Marion (13) und James (20) die Broadway-Premiere von "Some Like It Hot" in New York City.

Der "Sex and the City"-Star trug ein dunkelblaues Paillettenkleid. Dazu kombinierte Parker einen weißen Mantel, eine auffällige Perlenkette und High Heels. Ihre lange Mähne trug sie an diesem Abend glatt. Broderick entschied sich für einen schwarzen Rollkragenpullover. Dazu trug er einen karierten Blazer, der farblich zu Parkers Kleid passte. Sohn James erschien im eleganten Anzug und Krawatte zu dem Event. Die Zwillinge Tabitha und Marion trugen lange Kleider unter ihren Mänteln.

Parker und Broderick sind seit 1997 verheiratet. Die beiden Schauspieler wurden 2002 zum ersten Mal Eltern. Inzwischen besucht ihr Sohn James die Brown University. 2009 kamen Tabitha und Marion zur Welt. Das Paar hat die Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Inzwischen zeigt sich die Familie gelegentlich gemeinsam auf Veranstaltungen.

Parker mit "And Just Like That..."-Dreharbeiten beschäftigt

Derzeit steht die dreifache Mutter wieder als Carrie Bradshaw in "And Just Like That..." vor der Kamera. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers haben bereits Ende September begonnen. Das hat die 57-Jährige bei Instagram bekannt gegeben. Die neuen Folgen, in denen auch wieder Cynthia Nixon (56) und Kristin Davis (57) zu sehen sein werden, sollen voraussichtlich ab Sommer laufen.