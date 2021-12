"And Just Like That"

"And Just Like That" Willie Garsons starb an Krebs: Sarah Jessica Parker erfuhr als erste aus dem Cast von der Erkrankung

In der Fortsetzung von "Sex and the City" ist Willie Garson noch als Stanford Blatch zu sehen. Während der Dreharbeiten litt er bereits an Pankreas-Krebs. Davon erfuhr anfangs nur Sarah Jessica Parker.

Er gehört zu den beliebtesten und ikonischsten Figuren von "Sex and the City": Stanford Blatch, schwuler bester Freund von Hauptcharakter Carrie Bradshaw. Hinter den Kulissen freundeten sich die Darsteller, Willie Garson und Sarah Jessica Parker, an. Und so war sie die Einzige, die bei den Dreharbeiten zur SATC-Nachfolgeserie "And Just Like That" wusste, dass Garson unter Pankreas-Krebs litt. Dies enthüllte Cynthia Nixon, die Miranda Hobbs spielt, laut Branchendienst "Deadline". Der restliche Cast habe erst von der Krankheit erfahren, nachdem es "unbestreitbar" wurde.

"Dankenswerterweise war es uns möglich, mit ihm zu drehen, nicht nur bevor er krank wurde, sondern auch danach. Wir konnten mit ihm darüber sprechen und ihm zuhören", so die Schauspielerin. "Ich weiß, dass uns das sehr wichtig war und ich denke, es war ihm auch wichtig – das nicht länger vor uns zu verstecken."

Willie Garson starb im September im Alter von 57 Jahren

Am 21. September starb Garson in Los Angeles. Er hinterließ seinen Sohn Nathen. Bei der Premiere von "And Just Like That" war der junge Mann dabei und posierte gemeinsam mit Parker, Nixon und weiteren Darstellern. Sein Vater ist in den ersten beiden bereits veröffentlichten Folgen der Serie von HBO Max zu sehen. Wie die Verantwortlichen den Tod des Schauspielers in dem Sequel aufgreifen, bleibt offen.

"And just like that" Und einfach so sind Miranda, Carrie und Charlotte zurück – "SATC" 17 Jahre später 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Und einfach so sind sie wieder da: 17 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Die neue Reihe trägt den Titel "And just like that" und ist ab dem 9. Dezember auf dem Bezahlsender Sky abrufbar. Ob die zehn Folgen der ersten Staffel auch im Free TV zu sehen sein werden, ist bisher nicht klar. Mit dabei sind drei der ehemals vier Hauptdarstellerinnen: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw (M.), Cynthia Nixon als Miranda Hobbes (l.) und Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York. Warum die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones (Kim Cattrall), fehlt, erfahren die Zuschauer gleich in der ersten Folge. Mehr

In der Serie müssen auch Carrie & Co. den Tod einer Hauptfigur verkraften. Darauf Bezug nehmend erklärt Cynthia Nixon im "Deadline"-Interview: "Als Charlotte sagt, 'Der Tod ist Teil des Lebens' erinnert es uns daran, wie wertvoll unsere Lieben für uns sind." Dazu gehört auch Willie Garson.

Quelle: Deadline