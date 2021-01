Sarah Knappik erwartet ihr erstes Kind. Den Namen des Vaters hält sie geheim, dafür plaudert sie über ihre Schwangerschaft: In den ersten sechs Monaten sei ihr dauernd schlecht gewesen. Gelüste habe sie trotzdem.

Die ehemalige "GNTM"- und Dschungelcamp-Teilnehmerin Sarah Knappik erwartet ihr erstes Kind. Die 34-Jährige bestätigte die Schwangerschaft der "Bild"-Zeitung. Wer der Vater von ihrem Baby ist, verrät Knappik jedoch nicht. Er lebe im Ausland, wolle nicht in die Öffentlichkeit. Nur so viel: "Wir kennen uns schon länger, irgendwann hat es Klick gemacht."

Knappik ist bereits kurz vor dem achten Monat, sie wollte die Nachricht über ihren Nachwuchs so lange wie möglich geheim halten. "Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste. Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen", erklärt sie. Für ihre Fans hatte sie jedoch in letzter Zeit einige Hinweise via Instagram gestreut: Ein Foto zeigte ihren schattenhaften Umriss, der einen Babybauch vermuten ließ, ein anderes zeigte eine Packung Schwangerschaftsvitamine neben einem Kuchen.

Sarah Knappiks Schwangerschafts-Gelüst: Schokoküsse

Die ersten sechs Monate seien hart gewesen, sie habe sich ständig übergeben müssen, plaudert Knappik weiter aus. Entdeckt hat sie die Schwangerschaft durch ihre Gelüste, die plötzlich auftauchten. "Ich war im Sommer mit meinem Freund in Wien und als ich nach einem Ei Benedikt um 9 Uhr morgens noch starke Gelüste auf eine Gulaschsuppe hatte – und diese auch tatsächlich bestellte – hat mich mein Freund mit großen Augen angesehen. Dann wussten wir, irgendetwas ist anders. Und so wurde ein Schwangerschaftstest organisiert."

Jetzt genießt die Reality-TV-Kandidatin ihren Babybauch, hat schon elf Kilo zugenommen: "Ich habe nur noch Schokoküsse im Kopf. Ich lege während der Schwangerschaft nicht den Fokus auf meine Figur, sondern auf die Gesundheit meines Kindes", sagt sie.