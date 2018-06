Mit einem Foto, das sie händchenhaltend mit einem jungen Mann zeigt, sorgte Sarah Lombardi am Mittwoch für Aufregung. Auf diese Weise machte die Sängerin publik, dass es eineinhalb Jahre nach der Trennung von ihrem Ehemann Pietro Lombardi wieder einen Mann ihn ihrem Leben gibt.

Speziell in den sozialen Netzwerken wurde die Nachricht viel diskutiert. Die Wellen schlugen so hoch, dass sich die 25-Jährige am Mittwochabend dazu entschloss, in einer Instagram-Story weitere Details zu verraten. Sie wolle lieber "selber was sagen, bevor Gott und die Welt berichtet."

Sarah Lombardis Neuer kommt aus Berlin

In ihrem Video redete Sarah Lombardi nicht lange um den heißen Brei herum: "Ich mache da gar kein großes Geheimnis draus: Ich bin verliebt", gestand sie strahlend ihren Fans. Kennengelernt habe sie ihren neuen Freund bereits Ende vergangene Jahres, die neue Liaison jedoch nicht sofort bekannt machen wollen. "Weil man erstmal schaut, wohin die Reise geht und sich kennenlernt." Inzwischen ist sie sich aber sicher - und sie wolle ihre Liebe nicht den ganzen Tag verstecken. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, handelt es sich bei dem Neuen um einen Deutsch-Italiener, der aus Berlin kommt. Laut Lombardi steht er nicht in der Öffentlichkeit. "Das finde ich auch nicht schlimm."

Sie sei sehr glücklich, "einen ganz ganz liebevollen Menschen" an ihrer Seite zu haben, "den ich sehr gerne hab", schwärmt die Sängerin weiter. Sie mache kein Versteckspiel aus der Beziehung und stehe da voll und ganz hinter.

Pietro Lombardi wusste von Anfang an Bescheid

Ganz offensichtlich hat die 25-Jährige mehr als nur das kurzfristige Glück im Auge. Sie denkt schon an eine gemeinsame Zukunft, wenn sie sagt, sie "jemand, der eine Familie möchte, der mit jemandem alt werden möchte, der an die Liebe glaubt."

Das klingt alles so schön, und nicht einmal ihr Noch-Ehemann Pietro Lombardi scheint dem Glück im Weg zu stehen. Der habe von Anfang an Bescheid gewusst. "Ich glaube, dass er sich sehr für mich gefreut hat." Wer will sich da nicht mitfreuen?