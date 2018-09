Sarah Lombardi (25) hat ihren "Herzensmensch" gefunden. Mit diesem Wort hat sie jedenfalls den neuen Mann an ihrer Seite beschrieben. "Roberto verkörpert für mich bestimmte Werte, die mir wichtig sind. Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden", verriet die Sängerin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Und außerdem liebe er sie so, wie sie ist.

Zudem erzählte die Ex von Pietro Lombardi (26) auch, dass ihr ein Mann wichtig sei, der ihr Paroli bieten kann, denn: "Mit einem Mann, der alles macht, was ich will, kann ich nichts anfangen." Zwar sei ihr klar, dass sie als Promi mehr in der Öffentlichkeit stehe als andere Menschen. Ihre Beziehung wolle sie in Zukunft aber nicht mehr ganz so sehr ins Rampenlicht rücken: Die "Ausmaße, wie man es früher von Pietro und mir kannte, wird es nicht mehr geben".

Ein Detail zu ihrer weiteren Familienplanung gab sie im Gespräch allerdings doch bekannt - sie hegt den Wunsch, dass ihr Kind Alessio (3) einen Spielkameraden bekommt: "Natürlich denke ich daran, noch ein Kind zu bekommen. Noch nicht jetzt. Aber es ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir."