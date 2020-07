Sie teilen ihr Liebesglück auf Instagram nun auch für die Nachwelt: Sarah Lombardi (27) hat ein erstes gemeinsames Pärchenbild mit Freund Julian Büscher (27) geteilt. Bisher zeigte sich die Sängerin nur in kurzlebigen Instagram-Stories mit ihrer neuen Liebe. Auf dem Foto posiert das Paar in sommerlichem Look eng umschlungen auf einem Boot. Auf einem zweiten Bild ist Sarah Lombardis ungestelltes Lachen zu sehen. "Du wirkst so glücklich", lautet prompt der Kommentar von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (39) unter dem Foto. Cathy Hummels (32) hinterlässt drei Herz-Emojis und "Promi Big Brother"-Moderatorin Marlene Lufen (49) schreibt: "Was für ein süßes Paar ihr seid!"

Das Bild soll bei einem Kurztrip nach Straßburg entstanden sein. Fußballspieler Julian Büscher kam seiner Freundin bereits Ende Juni mit einem Pärchen-Schnappschuss zuvor und postete ein Selfie der beiden. Sarah Lombardi deutet darauf vor Kölner Kulisse einen Kuss für ihren Partner an, während Blüscher in die Kamera grinst. Der Fußballprofi schreibt dazu: "Dankbar für dich in meinem Leben, Sarah."

Nichts dran an den Baby-Gerüchten

Im Februar 2020 waren erste Fotos aufgetaucht, auf denen die beiden am Rande eines Spielfelds zu sehen waren. Später präsentierten sie sich dann auch in einer Instagram-Story schwer verliebt. Vor wenigen Tagen dementierte Lombardi Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft. Die Sängerin war von 2013 bis zur Scheidung 2019 mit Pietro Lombardi (28) verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.