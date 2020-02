Sängerin Sarah Lombardi (27, "Zurück zu mir") will sich zu einer neuen Liebesbeziehung zwar nicht äußern, wie "Bild" unter Berufung auf ihr Management berichtet. Jetzt sind aber Bilder aufgetaucht, auf denen die 27-Jährige Fußballspieler Julian Büscher (26) küsst. Der spielt für den Regionalliga-Klub TuS Haltern am See.

Auf den Fotos, die "Bild" zeigt, sind Lombardi und der Fußballer zu sehen, wie sie sich küssen. Zudem zeigt sich die Sängerin strahlend am Spielfeldrand und Arm in Arm mit Büscher. Der kickte laut der Webseite des Vereins unter anderem schon in Washington D.C und in der kanadischen Premier League. Der 26-Jährige hat demnach zudem ein Fernstudium in International Business abgeschlossen und arbeitet in einer Werbeagentur für Kommunikation und Sport.

Im Dezember verkündete sie die Trennung

Im Dezember hatte Lombardi die Trennung von Freund Roberto bekanntgegeben. "Nein, wir sind nicht mehr zusammen, aber ihr wisst ja, dass ich mein Liebesleben, so gut es ging, die letzten Jahre privat gehalten habe, und das beibehalten möchte", schrieb sie auf Instagram. Mit einem ersten Pärchenfoto hatte sie im Sommer 2018 die Beziehung auf Social Media öffentlich gemacht. Die Sängerin war von 2013 bis zur Scheidung 2019 mit Pietro Lombardi (27) verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio (4) zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.