Sarah Lombardis Freund Julian Büscher spielt künftig nicht mehr für TuS Haltern Fußball. Hat die Sängerin etwas damit zu tun?

TuS Haltern am See hat den Weggang seines wohl bekanntesten Fußballspielers verkündet. In einer Instagram Story schreibt der Verein, dass Julian Büscher (27) "aus beruflichen und familiären Gründen zur kommenden Saison kürzertreten" müsse. Sein "Wohnort und Berufswechsel von Dülmen nach Köln" mache eine Trainingsteilnahme für den Oberliga-Verein nicht mehr im entsprechenden Umfang möglich. Gibt er für seine Freundin, Sängerin Sarah Lombardi (27, "Te Amo Mi Amor"), seine Fußballkarriere auf?

Julian Büscher hilft bei Sarah Lombardi mit

Julian Büscher bedankt sich in seinen Instagram Stories für die "kurze, aber fantastische Zeit". Etwas mehr als ein halbes Jahr kickte er für TuS Haltern am See. Er habe "großartige Erinnerungen" gesammelt. Außerdem teilt er eine Story seiner berühmten Freundin, die sich ebenfalls zu seiner Zukunft als Fußballer geäußert hat. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wo Julian Büscher nun spiele. Sarah Lombardi schreibt, "ich werde immer der allergrößte Fan sein", "ganz egal wo" ihr Freund spielen werde.

Sie bescheinigt ihm gar, dass er "vom Niveau her wirklich sehr hoch spielen" könnte. Doch sie räumt ein, dass Büscher "eher aus Leidenschaft" kicke "und managt nebenbei bei mir auch einiges im Hintergrund, was mir unheimlich viel Arbeit abnimmt". Das mache sie "als Team echt stark". Was genau ihr Freund für sie "managt", verrät sie nicht.

Im Februar 2020 waren erste Fotos von Sarah Lombardi und Julian Büscher am Rande eines Fußballspiels aufgetaucht. Nach ersten verliebten Schnappschüssen in ihren Instagram Stories postete Julian Büscher Ende Juni das erste Pärchenfoto auf seinem Account, Sarah Lombardi tat es ihm Anfang Juli gleich. Im Juli war das Paar gemeinsam mit Lombardis Sohn Alessio (5) im Urlaub in Portugal. "Ein Geschwisterchen für Alessio" wünscht sich die Ex-Frau des ehemaligen "DSDS"-Siegers Pietro Lombardi (28) übrigens "auf jeden Fall", wie sie ebenfalls in einer Story erzählt.