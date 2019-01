View this post on Instagram

Wᴇʀʙᴜɴɢ| Ihr lieben , es ist leider wie es ist 😢 Leider habe ich einen Muskelfaserriss und darf am Sonntag nicht bei @dancingonicesat.1 auf dem Eis stehen . Ich bin wahnsinnig traurig und hätte niemals damit gerechnet das ich mir so eine Verletzung zugezogen habe . Ich werde natürlich trotzdem im Studio mit dabei sein und meine Eisprinzessinnen und Eisprinzen unterstützen 💪🏽 Gebt also Vollgas 💋 Ich habe einen super Spezialisten an meiner Seite der heute schon mit mir die Therapie angefangen hat um mich so schnell wie möglich wieder fit zu kriegen . Ich gebe also die Hoffnung nicht auf und wünsche mir so sehr das ich zurück aufs Eis darf ⛸ ❄️ ❤️ Eure Sarah