Mit einem rührenden Instagram-Post hat Sarah Michelle Gellar ihrer Freundin Selma Blair zum 51. Geburtstag gratuliert.

Sarah Michelle Gellar (46) hat ihrer guten Freundin Selma Blair (51) mit Schnappschüssen und lieben Worten öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Die beiden Schauspielerinnen sind seit den Dreharbeiten zum Film "Eiskalte Engel" vor 25 Jahren unzertrennlich.

Sarah Michelle Gellar postet vier Freundinnen-Bilder

In einem Instagram-Posting sendete Gellar ihre Glückwünsche an Blair, die am 23. Juni ihren 51. Geburtstag feierte. Zu vier Bildern, die die zwei Freundinnen im Laufe der Jahre zeigen, schrieb sie: "Wie es angefangen hat ... wie es läuft. Meiner Meinung nach noch besser. Jedes Jahr liebe ich dich mehr."

Selma Blair feierte in Nashville

Gemeinsam gefeiert haben sie aber nicht. Wie Selma Blair auf ihrem Instagram-Account verriet, verbrachte sie ihren Ehrentag mit Sohn Arthur (11) in Nashville.

An Blairs 50. Geburtstag im vergangenen Jahr sahen sie sich ebenfalls nicht. Die Corona-Pandemie verhinderte ein Treffen zum runden Ehrentag. Doch Gellar schrieb ihrer Freundin auch damals öffentliche Glückwünsche bei Instagram: "Von dem Tag an, als ich dich traf, wusste ich, dass du etwas Besonderes bist und für immer an meiner Seite sein würdest."

Seit "Eiskalte Engel" gehen sie durch dick und dünn

Die Schauspielerinnen lernten sich vor 25 Jahren am Set von "Eiskalte Engel" kennen. Mit dem Regisseur Roger Kumble (57) gibt es in Anlehnung an den Kultfilm jährliche "Geheimbund"-Treffen. Im Februar 2020 hatte Selma Blair auf ihrem Instagram-Account ein Dreier-Foto gepostet und dazu geschrieben: "Wer hätte gedacht, dass das 'Eiskalte Engel'-Trio für immer halten würde?" Sie könne gar nicht richtig zeigen, wie gut ihr der Besuch ihrer Freunde tue. 2018 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist.