"März ist eindeutig ein wichtiger Monat in meinem Leben. 22 Jahre ist es heute her, dass die Sendung, die mein Leben verändert hat [...] das erste Mal ausgestrahlt wurde. Danke an alle, die an mich und die Show geglaubt haben [...]"

Die Jahrestage häufen sich für Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (41, "Scooby-Doo"). Erst am 6. März feierte sie 20 Jahre "Eiskalte Engel". Nun jährt sich ein weiterer Meilenstein ihrer Karriere: "Buffy - Im Bann der Dämonen" wird 22. Anlässlich dieses Jubiläums wird Gellar auf Instagram nostalgisch: Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem sie den typischen "Buffy"-Holzpflock in der Hand hält. Mit dieser Waffe ging sie von 1997 bis 2003 auf Vampirjagd. Ursprünglich hätte sie jedoch die Rolle der Cordelia übernehmen sollen, die dann Charisma Carpenter (48) spielte, wie Gellar in dem Post verrät.