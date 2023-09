"Buffy"-Star Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. sind bereits seit 21. Jahren glücklich unter der Haube.

Der Anfang der Beziehung von Sarah Michelle Gellar (46) und Freddie Prinze Jr. (47) war durchaus etwas gruselig: 1997 lernten sich die beiden Schauspieler am Set des Horror-Klassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und mussten sich vor der Kamera durch einen nervenaufreibenden Albtraum kämpfen.

Wie Freddie Prinze Jr. dem Magazin "People" verriet, flogen damals nicht sofort die Funken zwischen ihnen, erst im zweiten Anlauf begannen sie sich füreinander zu interessieren: "Dann habe ich sie eines Tages zum Fitnessstudio mitgenommen", erklärte der Schauspieler. "Auf dem Weg dorthin unterhielten wir uns, und sie war ein cooles Mädel."

Rauschende Hochzeits-Party 2002 in Mexiko

Dass aus der Begegnung eine jahrzehntelange glücklich Ehe resultieren könnte, hätten die beiden Hollywood-Stars zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht für möglich gehalten. Im Jahr 2002 gaben sie sich schließlich in Mexiko das Ja-Wort und feierten zu Mariachi-Klängen ein rauschendes Hochzeitsfest. Im selben Jahr standen die beiden auch noch einmal gemeinsam vor der Kamera, in der Abenteuerkomödie "Scooby-Doo". Zuvor hatte Sarah Michelle Gellar bereits durch ihre Rolle als Vampirjägerin in der Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" Weltruhm erlangt.

Designer-Fragen zum Hochzeitstag

In einem Instagram-Post zum 21. Hochzeitstag am 1. September erinnerte sich die Schauspielerin an die Anfänge ihrer Liebesgeschichte zurück und präsentierte ein Foto von ihrer damaligen Hochzeitsparty, auf dem sie eng umschlungen und sichtbar verliebt miteinander tanzen.

Im dazugehörigen Kommentar erkundigt sie sich bei ihrem Gatten nach dem angemessenen Outfit für diesen besonderen Tag: "@realfreddieprinze was ist üblich für 21 Jahre? Ich glaube, es ist Celine oder eher Loewe ?!?" - Bei Celine und Loewe handelt es sich um äußerst hochpreisige Mode-Label der absoluten Luxus-Klasse - die sich die prominente Ex-Vampirjägerin mittlerweile wohl problemlos leisten kann.