Videoquelle: rtl.de "Hast du nicht auch diese kleine Stimme in dir, die sagt:Kündige deinen Job?! Geh‘ auf Weltreisen?!Mach endlich dein eigenes Café auf oder schreib das Buch, das du immer schreiben wolltest?!Mein Name ist Sara Nuru.Und einige von euch kennen mich vielleicht noch als Model.Auf dem Höhepunkt meiner Karriere hab‘ ich mich entschieden neue Wege zu gehen, trotz meines Erfolgs.Heute verfolge ich aber meinen Traum, fernab des Laufstegs.Weil ich aktiv sein möchte, für Dinge, die mich bewegen.Ich habe meinen Mut zusammengenommen, und gemeinsam mit meiner Schwester unser Social Business nuruCoffee gegründet, mit dem wir fair gehandelten Biokaffee aus Äthiopien verkaufen.Und mit dessen Erlös wir Mikrokredite an äthiopische Frauen vergeben. Damit sie ihre Ziele und Träume verwirklichen können.Es war zu Beginn nicht so leicht, denn viele Partner wollten mich als Geschäftsfrau nicht ernst nehmen.Mein Engagement ist tief verwurzelt mit meiner Familiengeschichte: Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen; in einem Land, das mir viele Perspektiven bietet.Klar, auch hier gibt es noch einige Baustellen in Sachen Gleichberechtigung, aber im Vergleich zu Frauen im globalen Süden, sogar Frauen aus meiner eigenen Familie, genieße ich doch sehr vielePrivilegien – obwohl ich keinesfalls mehr Fähigkeiten oder Stärken habe.Besonders weil wir in einer Welt voller Ungleichheiten leben, ist es mir wichtig, dass wir ins Handeln kommen.Aber versteh mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass jede und jeder von euch ein Business gründet.Vielmehr geht es mir darum, dass ihr den Mut fasst, Dinge die ihr schon immer umsetzen wolltet, jetzt zu leben.Auch ich hatte erstmal nur einen Traum.Es hat viele kleine Schritte gebraucht, um bis heute im Heimatland meiner Eltern mehr als 400 Frauen die Chance zu geben ein selbstbestimmtes Leben zu führen.Wir schlagen eine Brücke zwischen Äthiopien und Deutschland, um einen Austausch aufAugenhöhe zu fördern.Weil uns mehr verbindet, als uns trennt!"