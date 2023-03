Sarah Snook, bekannt aus dem Serien-Hit "Succession", erwartet gemeinsam mit Ehemann Dave Lawson das erste gemeinsame Kind.

Die erfolgreiche Serie "Succession" mag zwar nach der vierten Staffel ein Ende finden. Für Schauspielerin Sarah Snook (35) geht danach jedoch ein großes Kapitel im Leben erst los: Wie der Star im Zuge der Premiere der vierten Season der HBO-Serie in New York City mit deutlichem Babybauch enthüllt hat, steht in nicht allzu ferner Zukunft der erste Nachwuchs ins Haus. Gegenüber "Entertainment Tonight" verriet Snook, dass es "nicht mehr lange dauern" wird und sie sich in der 32 Schwangerschaftswoche befindet.

Rund zwei Monate werde es folglich noch dauern, ehe sie und ihr Ehemann, der Komiker Dave Lawson (44), das gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Die beiden Stars sind seit 2021 verheiratet.

Im April startet die finale Staffel in Deutschland

Bei ihrem Auftritt bestätigte sie, während der Dreharbeiten zur vierten Staffel "Succession", die hierzulande ab dem 11. April via Sky/Wow zu sehen sein wird, schwanger gewesen zu sein. Da ihr Bäuchlein zu dieser Zeit jedoch noch nicht "besonders groß" gewesen sei, musste bei den Drehs nicht getrickst werden. Snook spielt darin Siobhan "Shiv" Roy, eines der Kinder von Firmen-Patriarch Logan Roy (Brian Cox, 76).