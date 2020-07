Das Baby des Influencer-Paares Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ist da. "Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch!" - Mit diesen Worten und identischen Posts gaben sie die Geburt ihres zweiten Kindes am Montag in ihren Instagram Stories bekannt.

Sarah Nowak, so ihr Geburtsname, und Dominic Harrison heirateten wenige Tage vor der Geburt ihrer ersten Tochter Mia Rose Ende November 2017. Wie das Mädchen damit umgeht, bald ein Geschwisterchen zu haben, verriet Harrison vor wenigen Tagen noch im Interview mit spot on news: "Sie versteht alles ganz genau und die Vorfreude steigt. Sie freut sich aber auch schon, wenn Mamas Bauch weg ist und sie endlich wieder mehr mit mir toben kann. Wir reden viel darüber und binden sie mit ein. Sie war auch schon beim Frauenarzt dabei - uns ist es wichtig, sie teilhaben zu lassen von Anfang an - sie ist ja nun mal die große Schwester."