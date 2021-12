Sarah und Julian Engels: Ihre Tochter ist auf der Welt – und ihr Name ist außergewöhnlich

Sängerin Sarah Engels hat auf Instagram die Geburt ihrer Tochter verkündet. Den Namen und das Geburtsdatum des Babys verriet die 29-Jährige ebenfalls.

Sarah Engels ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 29-Jährige gab auf ihrem Instagram-Account die Geburt ihrer Tochter bekannt. "Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels. Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz", kommentierte die Sängerin ein Foto, auf dem drei Hände und ein Kuscheltier zu sehen sind. Damit verriet Engels auch gleich den Namen und das Geburtsdatum ihres Kindes.

Der Vater des Mädchens, Fußballer Julian Engels, veröffentlichte den Beitrag ebenfalls auf seinem Instagram-Profil. Zudem teilte er in einer Instagram-Story den Kommentar seiner Frau: "Danke lieber Gott für dieses Geschenk." Und ergänzte: "Unsere Hände werden dich immer halten." Für den 28-Jährigen ist es das erste Kind. Sarah Engels hat aus ihrer Ehe mit Sänger Pietro Lombard bereits den sechsjährigen Sohn Alessio.

Sarah und Julian Engels: Pietro Lombardi gratuliert zum Baby

Zahlreiche Promis gratulierten unter dem Instagram-Posting von Sarah Engels. "Herzlichen Glückwunsch euch Süßen. Das sind sooo tolle Nachrichten", schrieb etwa Sängerin Kim Gloss. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Liz Kaeber bemerkte: "Oh wie schön. Genießt diese magische Zeit und ich wünsche euch alles Glück dieser Welt." Und Model Fiona Erdmann kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, Liebes! Alles Glück der Welt für euch." Glückwünsche kamen auch von Pietro Lombardi. Er teilte das Posting in einer Instagram-Story und schrieb: "Glückwunsch zu eurer kleinen Prinzessin. Und wenn was ist, Onkel ist da."

Sarah und Julian Engels hatten im Mai dieses Jahres geheiratet und wenig später die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Nach ihrer Hochzeit nahm die frühere DSDS-Teilnehmerin wieder ihren Mädchennamen an, und auch ihr Mann heißt nun Engels. "Am Ende war es Julian, der gesagt hat, Engels wird unser Familienname. Er hat da sehr viel Verständnis gezeigt und meinte, Engels sei doch ein sehr schöner Name und unter dem hätte ich schließlich meine Karriere begonnen. Das fand ich eine sehr schöne Geste", sagte die Sängerin im Interview mit dem stern.

Quelle: Instagram Sarah Engels